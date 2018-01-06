İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İran devlet televizyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada can kaybı ya da maddi hasara ilişkin henüz bilgilendirilme henüz yapılmadı.Öte yandan Kasım ayında 7.3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 600'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
06.01.2018 - 19:19 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 19:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Etiketler : deprem,iran,son depremler,
534026 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534026.aspx
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