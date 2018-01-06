NASA, efsanevi Apollo astronotu ve NASA'nın ilk mekik komutanı olan John Young 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı John Young 42 yıl NASA'da çalışarak en uzun görev yapmış ve uzaya 6 kez gitmiş tek astronottu.
Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti
06.01.2018 - 22:17 | Son Güncelleme: 06.01.2018 - 22:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
NASA yaptığı açıklama ile, efsanevi Apollo astronotu ve ilk mekik komutanı olan John Young 87 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu
Etiketler : nasa,astronot,
534059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534059.aspx
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