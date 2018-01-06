Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NASA, efsanevi Apollo astronotu ve NASA'nın ilk mekik komutanı olan John Young 87 yaşında hayatını kaybettiğini açıkladı John Young 42 yıl NASA'da çalışarak en uzun görev yapmış ve uzaya 6 kez gitmiş tek astronottu.