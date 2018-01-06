Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararına ilişkin protesto gösterileri Kudüs'te devam ediyor. İsrail güçleri, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasını protesto etmek amacıyla kentteki Salah Uddin Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce göstericiye sert müdahalede bulundu. Ses bombalarının kullanılarak müdahale edildiği gösteride 5 Filistinli yaralanırken, 1 Filistinli gösterici de gözaltına alındı.