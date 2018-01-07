Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uyarılara rağmen Kraliyet Sarayından ayrılmayan emirler hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını ve yargılanmak üzere Hair Cezaevine nakledildiklerini ifade eden Muceb, herkesin kanunlar önünde eşit olduğunu, emirlere uymayanların kim olursa olsun adalete hesap vereceğini kaydetti. Muceb, gözaltına alınan prenslerin kimliklerine dair bilgi vermedi.