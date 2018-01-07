Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İngiltere Başbakanı Theresa May, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ve Romanya Parlamentosu Başkanı Liviu Dragnea ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, geçen salı günü Netanyahu’nun Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de bir telefon görüşmesi yaptığına vurgu yapılarak görüşmelerin konusunun başta İran’daki olaylar olmak üzere bölgedeki gelişmeler olduğu aktarıldı.

Netanyahu’nun Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile Polonya Başbakanı Morawiecki’ye, ülkelerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulundaki oylamasında "çekimser" oy kullandıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.Açıklamada, görüşmelerin içeriğine ilişkin daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.