Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi sitesi sabq.org’un haberine göre 11 prens, kemer sıkma tedbirlerine karşı bir sarayda toplandı. Bir akrabaları için verilen idam cezası için de tazminat talep eden prensler, Kraliyet Muhafızları tarafından gözaltına alınarak hapsedildi. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz tarafından 4 Kasım'da yayımlanan kraliyet kararnameleri ile Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu kurulması kararlaştırılmıştı. Söz konusu komisyon tutuklama, mal varlığına el koyma ve gerekli diğer işlemleri yapmak ile yetkilendirilmiş, başkanlığına da Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Salman getirilmişti. Komisyonun kurulmasının hemen ardından başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başta Kraliyet Muhafızları Bakanı Prens Mutab bin Abdullah ve milyarder iş adamı Prens El-Velid bin Talal olmak üzere çok sayıda prens, bakan ve iş adamı gözaltına alınmıştı. Günler süren sorgulamaların ve mali uzlaşmayı kabul edenlerin serbest bırakıldıkları öğrenilmişti. Yolsuzlukla suçlananların gözaltındaki kişiler ve bağlantılı olduğu 376 kişiye ait banka hesabı dondurulmuştu.



MEMURA İKRAMİYE

Petrol fiyatlarının düşmesiyle zor günler yaşayan Suudi Arabistan yönetimi hayat pahalılığından dolayı gelen şikâyetlere daha fazla direnemedi ve devlet memurlarına ikramiye verileceğini açıkladı. Kral Selman'ın gece yarısı imzaladığı karara göre, kamu çalışanlarına aylık 266 dolar, Yemen'de savaşan askerî personele ise 1.333 dolar ikramiye verilecek.