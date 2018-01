Türkiye Gazetesi

ransa’daki basın toplantısında “Türkiye’nin DEAŞ’a silah gönderdiği” iddiasıyla ilgili soru soran ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “FETÖ’cü ağzıyla konuşuyorsun” diyerek fırçaladığı Fransız gazeteci Laurent Richard’ın firari FETÖ’cülerle dost olduğu belirlendi. Fransa’da çektiği belgeselerle tanınan Laurent Richard’ın en büyük özelliğinin basın toplantılarında tahrikkâr sorular sorarak Fransız politikacıları kızdırmak olduğu ifade edildi. İsim vermek istemeyen bir Fransız kaynak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdıran Richard’ın aynı taktiği sürekli kullandığını belirtti. Aynı kaynak, Laurent Richard’ın zaman zaman Fransız politikacılar tarafından da azarlandığını ve bazı Fransız politikacılar tarafından ambargolu olduğunu sözlerine ekledi. MİT tırları ile ilgili soruyu Fransa’ya gelen her yabancı devlet adamına sorduğu ve hemen hemen hepsinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı gibi fırça yediği kaydedildi. 2011’den bu yana Premieres Lignes adlı basın ajansının genel yayın yönetmenliğini yaptığı öğrenilen Richard’ın Twitter hesabından Türkiye tarafından aranan firari FETÖ’cü teröristlerle mesajlaştığı da belirlendi. Fransız gazeteci Laurent Richard’ın, azılı FETÖ’cüler, Can Dündar, Ahmet Sefa Yayla ve Mahir Zeynalov’un arkadaşı olduğu ve Twitter’dan takip ettiği görüldü. Mesajlarda Türkiye aleyhine ifadeler kullanılması dikkat çekti. Aynı şekilde Cumhuriyet gazetesinde MİT tırları ile ilgili yalan haberi yapan Can Dündar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fırçası sonrası mesajlar atarak Laurent Richard’a sahip çıktı.