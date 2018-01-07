Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Berman, 2014’te Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katılması ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödenmesi konusunda yeni yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin, Berman’ın, YKK Avukatlık bürosunun organizasyonuyla geldiği Türkiye’de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkındaki soruları üzerine, yargıcın basın ofisi, Berman’ın daha önce yaptığı basın açıklamalarını gönderdi. Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014’te İstanbul’da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti. Yargıç Berman’ın İstanbul’da Four Seasons Hotel’de 2203 No.lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı. Berman’ın 6 Mayıs’ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 avro ödeme yapıldığı basına yansımıştı. Otelde aynı tarihte FETÖ’nün ABD imamı Faruk Taban’ın da kaldığı ve sempozyuma katıldığı belirlenmişti.