Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), bugün Cumhuriyet Meclisinde yer alacak 50 milletvekilinin belirleneceği erken genel seçim düzenlenecek. KKTC’de 190 bin 551 seçmen, 719 sandıkta oy kullanacak. Seçimlerde, 8 partiden 379 ve 9 bağımsız aday yarışacak. Partiler, Lefkoşa’dan 16, Gazimağusa’dan 13, Girne’den 10, Güzelyurt’tan 4, Lefke’den 2 ve İskele’den 5 milletvekilliği için ter dökecek.

SON SAAT 19.00

Ülke genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile adaylar, oy oranlarına göre Meclis’te temsil edilme şansı bulacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayımlanan seçim takvimi uyarınca seçim propagandaları bugün saat 18.00’de tamamlanacak. Seçim yasakları bugün saat 19.00’a kadar devam edecek. Yasa gereğince ülke genelinde alkollü içki satılması ve içilmesi yasak.

4 YILDA 3 KOALİSYON

Bütün umumi eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak. Ülke genelinde oy verme işlemi bugün sabah 08.00’de başlayacak ve akşam 18.00’e kadar devam edecek. KKTC’de 28 Temmuz 2013’de yapılan genel seçimlerin ardından 4 yılda 3 koalisyon hükûmeti görev aldı.