Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi Gazetesi'nin, Tahran'daki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre; eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, halkı yönetime karşı kışkırttığı gerekçesiyle tutuklandı.

Ahmedinejad’ın İran’ın ruhani lideri Ali Hamaney'in onayıyla ev hapsinde tutulacağı, haberde ifade edildi.

Aralık ayında İran'ın batısındaki Buşehr kentine ziyarette bulunan Ahmedinejad, ''mevcut liderlerin bir kısmının toplumun dertlerinden ve endişelerinden uzak yaşadığını ve yönettikleri toplumun gerçekliklerinden bihaber olduklarını'' ifade etmişti.

Ahmedinejad, ''Ülkenin sahibi gibi davranan Ruhani yönetiminin, toplumun cahil olduğunu düşündüğünü'' de aynı konuşmada öne sürmüştü.

"Mevcut liderlerin bazıları halkın endişelerine ve problemlerine duyarsız kalıyor ve bu liderlerin, toplumun gerçekliğine dair hiçbir fikirleri yok." demişti.

Aralık sonunda İran'ın dini lideri Ali Hamaney, Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani ile siyasi tartışmalara giren eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ı isim vermeden "muhalif" olmakla suçlamıştı.