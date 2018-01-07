Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır ile Gazze sınırındaki kapının önünde bir araya gelen onlarca Filistinli, "Refah Sınır Kapısı'nı açın", "Hastalar ölüyor", "Sınır kapısının kapalı tutulmasından herkes sorumludur" yazılı dövizler taşıdı.

Eyleme katılan Fehmi Sabit, sınır kapısının uzun süre kapalı tutulmasını protesto için gösteri düzenlediklerini söyledi.

"Kapının kapalı tutulması, mantık ve ahlak dışıdır. Bunun hiçbir şekilde kabul edilebilir yanı yoktur. Acil çözüm bulunmasını istiyoruz. Gazze'deki durum her gün daha da kötüleşiyor." ifadelerini kullanan Sabit, Mısır yönetimine kapının açılması için çağrıda bulunarak, çıkmak için bekleyenlere biran önce izin verilmesi gerektiğini kaydetti.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana, Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor. Darbenin ardından kapatılan kapı, yılda yalnızca birkaç kez kısa süreliğine açılıyor.

Gazze'de giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.