Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin kültürel işgale neden olduğuna ilişkin ifadesinin ardından önemli bir karar aldı. Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı. Konsey Başkanı Mehdi Navid-Adham, “Devlet ve özel okullarda resmi müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.