İran, dini lideri Ayetullah Ali Hamaney‘in erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin kültürel işgale neden olduğuna ilişkin ifadesinin ardından önemli bir karar aldı. Ülkede ilkokullarda İngilizce öğretimi yasaklandı. Konsey Başkanı Mehdi Navid-Adham, “Devlet ve özel okullarda resmi müfredat dahilinde İngilizce öğretilmesi kanunlara ve yönetmeliğe aykırıdır” ifadelerini kullandı.
İran, ilkokullarda İngilizceyi yasakladı
07.01.2018 - 18:14 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 18:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’da ilkokullarda İngilizce öğretilmesini yasakladı.
Etiketler : iran,ilkokul,ingilizce,
534274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534274.aspx
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