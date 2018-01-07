İsveç'in başkenti Stockholm'de Varby Gard metro durağında meydana patlamada ağır yaralanan 60 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 45 yaşındaki kadının tedavisi ise sürüyor.
Stockholm'deki patlamada 1 kişi hayatını kaybetti
07.01.2018 - 23:05 | Son Güncelleme: 07.01.2018 - 23:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç'in başkenti Stockholm'de Varby Gard metro durağında meydana patlamada ağır yaralanan 60 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Etiketler : isveç,patlama,
534331 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534331.aspx
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