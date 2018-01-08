Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde bir araya gelen göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarından destek istedi.

AA muhabirine konuşan tutuklu yakını Nesrin Cabir, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklularla dayanışmak amacıyla her hafta olduğu gibi bu hafta da bir araya geldiklerini dile getirdi.

Tutukluların hapishanelerde zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Cabir, Filistinli tutukluların kışlık kıyafetlerinin dahi olmadığını ifade etti.

Cabir, insan hakları örgütleri ve uluslararası toplumdan "Filistinli tutukluların ailelerini görmelerini engelleyen ziyaret yasağının kaldırılması ve serbest bırakılmaları için İsrail'e baskı yapması" talebinde bulundu.

Aralarında Filistin Esirler Cemiyetinin de bulunduğu kurumların hazırladığı rapora göre, İsrail hapishanelerinde 481'i işgal altındaki Doğu Kudüs'ten olmak üzere 57'si kadın, 300'ü çocuk yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.