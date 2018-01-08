Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta piyasa çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının Başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor. Trump göreve gelmesinden bu yana ilk kez resmî sağlık kontrolünden geçirilecek.

Akıl ve fiziksel sağlığının bu görev için uygun olmadığı spekülasyonlarının gölgesinde gerçekleşecek sağlık kontrolü, bu cuma günü ülkenin en büyük askerî hastanesi olan Washington DC'deki "Walter Reed National Military Medical Center" da yapılacak.

Sağlık kontrolünü ise Trump'ın selefi Barack Obama'nın doktoru yapacak.

BİLGİLERE İLİŞKİN SÖZ SAHİBİ OLACAK

Bu sağlık kontrollerinde alışılageldiği üzere Başkan'a uyuma alışkanlıkları ve cinsel hayatı hakkında sorular sorulacak. Kan ve idrar testleri yapılacak, kalp sağlığı kontrol edilecek.

Sonuçların özeti kamuoyuyla paylaşılacak ancak Trump kamuoyuna açıklanmasını istemediği sonuçlar hakkında söz sahibi olacak.

Obama 2016'daki sağlık kontrolü sonrası iki sayfalık ayrıntılı bir raporu kamuoyuyla paylaşmıştı.

Trump bu son adımla geçen hafta piyasaya çıkan "Gazap ve Öfke: Trump'ın Beyaz Sarayı'nın İçinden" adlı kitapta yer alan ve kamuoyunda fiziksel ve akıl sağlığının başkanlık için uygun olmadığı yönünde tartışmalara neden olan iddiaları savuşturmak istiyor.

Eğer ayrıntılı ve güvenilir rapor açıklanırsa bu, şu ana kadar seçilen en yaşlı ABD Başkanı olan 71 yaşındaki Trump'ın yemeyi sevdiği peynirli hamburger ya da KFC marka tavukların sağlık durumuna nasıl etki ettiği gibi merak edilen soruları aydınlatabilir.

Gazeteci Michael Wolff kitabında Trump'ın fast food alışkanlığından bahsetmiş ayrıca 'eski arkadaşlarını tanımakta zorlandığını' ve 'aynı hikayeleri kelimesi kelimesine tekrar ettiğini' yazmıştı.

Trump ise kitabı 'uydurma' olarak nitelemiş ve 'Çok istikrarlı bir dahiyim' açıklamasında bulunmuştu.