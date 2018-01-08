Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin terör örgütü PKK/YPG ile yaptığı kirli anlaşmanın meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Orta Doğu'da silahlandırılarak, kol kanat gerilen ve himaye altına alınan PKK, ABD tarafından bu sefer de topraklandırılmaya çalışılıyor.

PKK'YA PEŞKEŞ EDİLECEK

Bölünüp parçalanmaya çalışılan Suriye'de yapılan kirli planlar gün yüzüne çıktı. Asharq Al-Awsat gazetesi Suriye'nin Kuzey'inde PKK'ya ABD tarafından büyük bir toprak parçası verileceği ve orada teröristlerin devletleştirileceği belirtildi.

SDG adı altında toplanarak masum gösterilmeye çalışılan PKK'lı teröristlere, ABD Savunma Sekreterliğinin bizzat kendisinin PKK'lılara toprak sözü verdiği haberde dile getirilirken, halihazırda bu plan üzerinde çalışmaların da resmen sürdüğü belirtildi.

LÜBNAN'IN 3 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Haberde sınır güvenliği için bölgede "Kuzey Suriye Ordusu" adı altında yeni bir yapılanmaya gidilerek Türkiye ile Suriye arasına bir tampon bölge oluşturmayı hedefledikleri belirtildi.

Bahsedilen toprakların büyüklüğü de ortaya çıktı. Ayn el-Arab (sözde Rojova) merkezli alanın 30 bin kilometrekare'ye yakın bir büyüklükte olduğu belirtilirken, bu miktarın Lübnan devletinden 3 kat daha büyük olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca ABD ve koalisyon devletlerinin de bu yeni oluşuma teknik yardım, silah, mühimmat ve eğitim desteği vermesi de bekleniyor.

ERDOĞAN "VURDUK MU OTURTURUZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Fransa dönüşünde uçakta gazetecilere Kuzey Suriye'deki PKK/YPG varlığı için sert konuşmuş, "Vurduk mu oturturuz" demişti:

"Ben Türkiye’yi asla zayıf olarak görmüyorum. Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir ne YPG! Hadi, güçleri yetiyorsa, terör koridoru meselesinde yürüsünler. Bu noktalarda evvelallah biz inanıyoruz, inandığımız için de üstünüz. Nasıl biz şu anda 2 bin kilometrekare arazi üzerinde huzur, sükûn getirdiysek, o terör koridoru olarak düşündükleri yeri de onlara mezar ederiz. Bunu herkes bilecek."