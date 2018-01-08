Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri’nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi. Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri’nin seviyesinin 8 metre 77 cm’e ulaştığını bildirdi.