Ülkenin batısında yer alan Ren Nehri’nin yükselmesinden dolayı su baskınları meydana geldi. Nehir etrafında yaşayanlar endişelerini dile getirirken, Meteoroloji yetkilileri yükselmeye devam edecek olan Ren Nehri’nin seviyesinin 8 metre 77 cm’e ulaştığını bildirdi.
Almanya’da Ren Nehri taştı
08.01.2018 - 21:16 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 21:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Almanya’nın Köln kentinde aşırı yağışlardan dolayı yükselen nehir suları su baskınlarına yol açtı.
Etiketler : almanya,ren nehri,
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