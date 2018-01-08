Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin New York kentinde 58 katlı Trump Tower’ın çatı katında yangın çıkmıştı. ABD İtfaiye Teşkilatı, çıkan yangında 1 itfaiye eri, 2 inşaat işçisi olmak üzere toplam 3 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. İtfaiyeci Jim Long, yangının sebebine ilişkin olarak, "Soruşturma tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak" dedi.