ABD’nin New York kentinde 58 katlı Trump Tower’ın çatı katında yangın çıkmıştı. ABD İtfaiye Teşkilatı, çıkan yangında 1 itfaiye eri, 2 inşaat işçisi olmak üzere toplam 3 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. İtfaiyeci Jim Long, yangının sebebine ilişkin olarak, "Soruşturma tamamlandıktan sonra sonuçlar açıklanacak" dedi.
Trump Tower’da çıkan yangında 3 kişi yaralandı
08.01.2018 - 23:14 | Son Güncelleme: 08.01.2018 - 23:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
New York’taki 58 katlı Trump Tower’da çıkan yangında 3 kişi yaralandı.
Etiketler : trump tower,donald trump,new york,
534663 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534663.aspx
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