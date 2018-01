Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May, Bakanlar Kurulunda değişikliğe giderken, 5 önemli bakan koltuklarını korudu.Geçen yılı peş peşe gelen 3 istifayla kapatan May başbakanlığındaki hükümette bugün değişikliğe gidildi.Başbakan May, Maliye Bakanı Philip Hammond, Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İçişleri Bakanı Amber Rudd, Brexit Bakanı David Davis ile Savunma Bakanı Gavin Williamson'ı görevlerinde tuttu.

Bakanlar Kuruluna yapılan ilk atamada, adı cinsel taciz iddialarına karıştığı için Aralık 2017'de istifa etmek zorunda kalan Damian Green'in yerine Başbakan Yardımcılığı görevine Adalet Bakanı David Lidington getirilirken, ondan boşalan koltuğa ise David Gauke atandı.Theresa May, Brandon Lewis'i Devlet Bakanlığına atarken, Toplumlar ve Yerel Yönetimler Bakanı Sajid Javid'in görev alanına İskan Bakanlığını da ekledi.

Değişiklikler kapsamında, ülkedeki hastanelerde ve ambulans servisinde son haftalarda yaşanan ve kriz boyutuna ulaşan aksaklılardan dolayı muhalefetin hedefinde bulunan Sağlık Bakanı Jeremy Hunt'ın görev alanına ise Sosyal Hizmet Bakanlığı da ilave edildi.James Brokenshire'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek sabah saatlerinde istifa ettiği Kuzey İrlanda Bakanlığına da Karen Bradley getirildi.Kabinedeki değişikliklere devam edeceği belirtilen May'in, Avrupa Birliği ile Brexit konusunda bir anlaşmaya varılamaması ihtimalini de göz önüne alarak, "Anlaşmasız Brexit" senaryosuna yönelik de bu adla bir bakanlık ihdas etmesi bekleniyor.