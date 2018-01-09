Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya, Suriye'de üslerine yapılacak olası saldırılara karşı koyabilecek kadar askeri birliğinin bulunduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, bugün yaptığı açıklamada Suriye'de kalan askeri birliklerinin yeterli güçte olduğunu savundu.

Sputnik'in aktardığı habere göre Rus Sözcü, "Suriye'de bulunan Hmeymim ve Tartus hava üslerinde kalan askeri birlik ve teçhizatın olası terör saldırılarına karşı koyabilecek güçte" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, Hmeymim ve Tartus hava üslerine 6 Ocak gecesi 13 silahlı insansız hava aracıyla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıklamıştı.

Bakanlık açıklamasında, girişimlerin Rus hava savunma araçlarıyla başarısızlığa uğratıldığını duyurmuştu.