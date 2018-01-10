Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı Deniz Kuvvetleri Sözcüsü Eyüp Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trablus açıklarında düzenlenen iki operasyonda göçmenlere ait üç şişme bot bulunduğunu söyledi. Kasım, operasyonda yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalışan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afrika ve Bengal uyruklu 279 göçmenin yakalandığını belirtti. Libya Deniz Kuvvetlerinden daha önce yapılan açıklamada, 2017 yılında yaklaşık 16 bin yasa dışı göçmenin kurtarıldığı duyurulmuştu. Ülkelerindeki çatışmalar ve güvenlik sorunları nedeniyle Avrupa'ya ulaşmak isteyen çok sayıda Afrikalı göçmen Libya rotasını kullanıyor.
Libya'da 279 yasa dışı göçmen yakalandı
10.01.2018 - 01:27 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Libya'nın başkenti Trablus açıklarında 279 yasa dışı göçmenin yakalandığı bildirildi.
Etiketler : libya,göçmen,
534957 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/534957.aspx
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