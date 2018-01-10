Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mali Dışışleri Bakanı Tieman Hubert Coulibaly, başkent Bamako'da G5 Sahel ülkeleri (Mali, Çad, Burkina Faso, Nijer ve Moritanya) dışişleri bakanlarıyla yaptığı bir toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Afrika'nın Sahel bölgesinde terör gruplarının faaliyetlerini bitirmek için kurulan ortak güce taahhüt edilen 423 milyon avroluk fonun 294 milyon avroluk bölümünün toplandığını belirten Coulibaly, bu paranın hangi ülkeler tarafından sağlandığına ilişkin bilgi vermedi.

Toplantıda G5 Sahel gücünün operasyonelleştirilmesi ve finansmanın sağlıklı işlemesi için güven fonu kurulmasını ele aldıklarını aktaran Coulibaly, "Ortak güce sağlanan fonun koordinasyonu ile güvenli ve etkin kullanılması için kararlaştırılan mali ve idari sistem tamamlanmalıdır." dedi.

Mekanizmanın sağlıklı işlemesi amacıyla ortak gücün siyasi ayağı ve güvenlik birimleri için birer yönetici atamayı kararlaştırdıklarını bildiren Coulibaly, "Toplantıda G5 Sahel Ortak Gücü'nün Mart 2018'de operasyonlarına tam olarak başlaması için gerekli şartları da konuştuk." ifadesini kullandı.

Mağrib El-Kaidesi ve Boko Haram gibi terör gruplarının bölge ülkelerinde faaliyetlerinin sona erdirilmesi için ABD 60 milyon dolar, Fransa 60 milyon avroluk askeri teçhizat, Avrupa Birliği 50 milyon avro, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de sırasıyla 100 milyon ve 30 milyon dolarlık fon sağlama sözü vermişti.