Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı çalışmalarını sürdüren Dr. Naşide Durmuş, çocukken yaşadığı hastalıktan yola çıkarak başladığı ve hastaya özel antibiyotik kullanımını sağlayacak ilaç tarama testi projesinin laboratuvar testlerinde başarılı sonuç elde etti. 33 yaşındaki Dr. Naşide Gözde Durmuş, konuyla ilgili şunları söyledi: Bir saatlik bir ilaç tarama testi bu. Bakterilerde önemli bir konu ilaç belirleme. Bakteri için hastaya bir antibiyotik verileceği zaman bakteriden kültür alınıyor, o kültür 2-3 gün hastane ortamında büyütülüyor, bu işlemle hangi antibiyotiğin işe yarayacağı anlaşılıyor. Benim çalışmamda ise bir saat içinde hangi antibiyotiğin kullanılması gerektiği belirlenecek. Böylece tedaviye başlamadan bileceğiz ki ilaç işe yarayacak ya da yaramayacak. Gereksiz antibiyotik kullanılmayacak. Hangi antibiyotik en kısa sürede en iyi tedaviyi verecekse hastaya o verilecek.

İZMİR