Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’nin dörtte birini işgal eden terör örgütü PYD/PKK, ABD’nin desteğiyle sözde ordu kurmaya hazırlanıyor. ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel’in, 22 Aralık 2017’de, DEAŞ’ın canlanmasını önlemek için Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmasının ardından ilk adım geldi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ABD Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatı CIA ve PYD/PKK’nın Kandil yapılanması, 400 terör örgütü mensubuna verdiği eğitimi tamamladı. 400 terörist, Haseke’nin güneyindeki Sabahu’l Hayır kampı ile Halep’in doğusunda Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı yakınlarında eğitildi. CIA eğitmenleri teorik ve teknik bilgiler sağlarken, Pentagon’un hava indirme birimleri ile özel kuvvetleri, Kandil’den gelen teröristlerle ortak silahlı eğitim verdi.

Öte yandan ABD, “sınır muhafızı” adı altında yeni bir güç kurma yoluna gitmedi. Pentagon ve CIA, bunun yerine, söz konusu programda, terör örgütünün 2014’te kurduğu YAT adlı sözde anti-terör birlikleri ile HAT ismi verilen sözde özel harekât unsurlarını genişletme yolunu tercih etti. Böylece özel eğitim alan 400 terörist, YAT ve HAT isimli yapılara katıldı. Nisan 2016’dan beri örgüte silah ve mühimmat veren ABD, teknoloji desteğini de artırdı. CIA ve Pentagon, yeni oluşum için PYD/PKK’ya son teknoloji telsiz, dinleme istasyonu ve sinyal istihbarat ekipmanları transfer etmeye başladı. Ekipmanların eğitiminin yine ABD’li uzmanlar tarafından verildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, terör örgütüne bağlı YAT birimlerinin Türkiye sınırındaki sınır karakollarını dinleme faaliyetlerine başladığına da dikkat çekti.

Amerikalıların doğu Halep ve güney Haseke’de eğittiği “Kuzey Ordusu” gücü, ilk etapta örgütün işgal ettiği ancak rejim ile sınır hattında yer alan Aynularab (Kobani), Tel Ebyad, Resulayn ve Malikiye’de konuşlanacak. Halep’e bağlı bu noktalar, Türkiye sınırına bakmaları ile dikkati çekiyor. Pentagon, CIA ve Kandil kadrolarının ortaklaşa eğittiği teröristler, rejim kontrolündeki toprakları kullanarak ülkenin doğusundan Türkiye sınırındaki Afrin ilçesine de sevk edilebiliyor.