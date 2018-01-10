Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail’in en büyük televizyon kanallarından Hadashot’ta yayınlanan kayıtta, ikilinin hesabı kimin ödeyeceği konusunda tartıştığı duyuluyor. Buna göre Netanyahu’nun oğlu Yair arkadaşına hitaben “Kardeş sen benim için harcamalısın. Babam senin baban için harika bir anlaşma yaptı, (İsrail parlamentosu) Knesset’te bunun için mücadele etti. Kardeş, babam senin için 20 milyar dolarlık anlaşma ayarladı ve sen benim için 400 şekel (436 Türk lirası) ateşleyemiyor musun?” diyor. Netanyahu’nun avukatının söz konusunu ses kaydını önlemeye çalıştığı bildirildi. Ayrıca Yair’in gece kulübüne devletin verdiği araç ve korumalar eşliğinde gittiği kaydedildi. Bilindiği gibi Başbakan Netanyahu da, hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında polise yedi defa ifade vermişti. Netanyahu’nun eşi Sara Netanyahu’nun da yolsuzluk soruşturması kapsamında ifadesi alınmıştı.