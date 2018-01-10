Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Washington Post gazetesi, Mueller’in ekibinden adını açıklamadığı bir ismi kaynak göstererek, Trump’ın birkaç hafta içinde sorgulanabileceğini yazdı. İsmi açıklanmayan kaynak kişinin, “Bu süreç herkesin tahmin ettiğinden daha da hızlı bir şekilde ilerliyor.” ifadesini kullandığı kaydedildi. Soruşturmada şu ana kadar eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn, ABD Başkanı Trump’ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve yardımcısı Rick Gates ile Trump’ın kampanya dönemindeki dış politika danışmanlarından George Papadopoulos suçlanmıştı. Flynn ve Papadopoulos suçlamaları kabul ederken, Manafort ile Gates ise suçlamaları reddetmişti. ABD’de 8 Kasım 2016’daki Başkanlık seçimlerine Rusya’nın siber saldırı yoluyla müdahale ettiği iddiasıyla Kongre bünyesinde yürütülen soruşturmaların yanı sıra Mayıs 2017’de Mueller de ayrı bir soruşturma başlatmıştı. Öte yandan, Başkan Trump’ın ilişkileri bozduğu ülkelerin listesi uzamaya başladı. Trump, Paris İklim Değişikliği Antlaşması ve Trans-Pasifik Ticaret Ortaklığı Anlaşması gibi uluslararası anlaşmalardan çekilerek Washington’la iş birliği içinde olan birçok ülkenin tepkisini çekti. Dışişleri ve Pentagon Trump’ın dış politika konularındaki çıkışlarını yumuşatmaya çalışsa da Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar ABD’nin küresel ittifaklarını sarstı. Afganistan’daki operasyonlarda kilit bir role sahip olan Pakistan’a yapılan yardımların kesilmesi Pentagon’un Güney Asya stratejisini âdeta dinamitledi.