Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kral Abdullah, Kudüs kentindeki Filistinlilerin, Müslümanların ve Hristiyanların haklarını korumak için Arap tutumunun koordine edilmesi ve çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti. Kral Abdullah ayrıca Filistinli kardeşlerinin başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çabalarına destek olunması gerektiğini vurguladı.

Ürdün Kralı ile Sisi, Arapları ilgilendiren meselelere hizmet edecek koordinasyon ve istişareye devam etme konusunda anlaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini ilan etmiş ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması noktasında Dışişleri Bakanlığına talimat verdiğini açıklamıştı.