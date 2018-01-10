Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, resmî ziyaret kapsamında geldiği Çin'de Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda bulunan Büyük Halk Salonu'nda yapılan görüşmenin ardından Çin ve Fransa liderleri, ortak basın toplantısı düzenledi.

Şi, burada yaptığı konuşmada, "Çin ve Fransa, ortak geleceği paylaşan dünya toplumu için birlikte çalışacak." dedi. Şi, bu ülke ile havacılık ve nükleer enerji gibi alanlarda iş birliğini derinleştirmek istediklerini söyledi.

İklim değişikliği ve terörle mücadele gibi konularda da Paris yönetimi ile ortak çalışmak istediklerini ifade eden Şi, Fransız mevkidaşına, ülkesinin tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırmayı hedefleyen "Kuşak ve Yol" inisiyatifine katılımından duyduğu memnuniyeti aktardı.

Macron, Pekin'deki temaslarını yarın tamamlayacak

Macron da "Fransa ve Çin, küresel belirsizlikler karşısında ortak çaba sarfetmeli." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında, nükleer enerji, sağlık, uzay ve ekonomi alanında anlaşmalar imzalandı.

Macron, Pekin'deki programı çerçevesinde Çin Başbakanı Li Kıçiang ile de görüştü.

Ziyaretine dün tarihi Şian kentinden başlayan Macron, Pekin'deki temaslarını tamamlayarak yarın Çin'den ayrılacak.