Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, projenin resmen uygulamaya geçişi dolayısıyla başkent Rabat'ta düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "İnternet şikâyet hattı, sadece vatandaşların şikâyetlerini yetkililere ulaştırmada kullanılacak. Özellikle kamuda yaşanan yolsuzluk, adam kayırma ve buna benzer problemleri vatandaşlar doğrudan yetkililere şikâyet edebilecek." dedi.

Şikâyet hattının hayati öneme sahip olduğunu belirten Osmani, hedeflerinin kurum ve kuruluşlarda yaşanan yolsuzlukların doğrudan vatandaşlar tarafından idari merkezlere ulaştırılması olduğunu kaydetti.

Vatandaşların "chikaya.ma" sitesi üzerinden ilettiği şikâyetlerin yetkililer tarafından en fazla 60 günde içinde cevaplanması planlanıyor.