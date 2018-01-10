Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail askerlerinin, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına karşı düzenlediği gösteriye müdahalesi sırasında açtığı ateş sonucu bir Filistinli ayağından yaralandı.

Onlarca Filistinli genç, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğu sınırında ABD'nin Kudüs kararına karşı gösteri düzenledi.

İsrail askerleri, kendilerine taş atan ve lastik yakan Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombasıyla karşılık verdi. Olaylarda ölen veya yaralanan olmadı.

Batı Şeria'da bir Filistinli yaralandı

Bu arada İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytullahim'in doğusunda yer alan Teku beldesindeki gösteriye gerçek mermi kullanarak müdahalesi sırasında 1 Filistinlinin ayağından yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Teku beldesinin girişinde düzenlenen gösteriye İsrail askerleri gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz bombasıyla müdahale etti.

Gösteri sırasında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan Filistinli genç önce beldedeki bir sağlık ocağına, daha sonra Beytullahim'deki bir hastaneye kaldırıldı.

Bir Filistinli gözaltına alındı

Öte yandan, İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın kuzey kesiminde bulunan Shiloh Yahudi yerleşim birimi yakınlarında bir Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltı sebebine ilişkin bilgi verilmedi.