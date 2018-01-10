Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan resmî haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Abbas ile telefonda görüşen Kral Selman, ülkesinin Filistin meselesine yönelik sabit tutumunu vurguladı.

Kral Selman, Filistin halkının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kurmasına yönelik meşru haklarına ilişkin Suudi Arabistan'ın tavrının aynen sürdüğünü ifade etti.

Selman, Birleşmiş Milletler kararları temelinde Filistin meselesine adil ve daimi bir çözüm bulunması için çabaların devam edeceğini belirtti.

Filistin resmî haber ajansı WAFA'da da liderlerin, karşılıklı koordinasyonun sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabakata vardığı bilgisi paylaşıldı.