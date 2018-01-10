Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Mülteciler Politikası Bakanı Yannis Muzalas, Skai TV'ye verdiği mülakatta 15 Temmuz darbe teşebbüsü gecesi Yunanistan'a kaçan ve siyasi sığınma talebinde bulunan 8 darbeci ile ilgili yaptığı açıklamada çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Yunan Bakan, "İltica komitesi bundan evvel bin 500'e yakın karar aldı. Hiçbirine karşı itiraz etmedik. Ama son iltica talebine ettik. Neden? Fark var. Çünkü 8 askerin darbeci olduklarına dair ciddi bulgular var'' dedi.

Yunan İltica komitesi 30 Aralık tarihinde darbeci Süleyman Özkaynakçı'nın iltica talebini kabul etmişti. Yunan hükümeti hem yürütmeyi durdurma hem de kararın iptali için mahkemeye başvurmuştu. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurdu ve Özkaynakçı tekrar gözaltına alındı.

ERDOĞAN'IN ZİYARETİ YUNANLILARI YOLA GETİRDİ

Geçtiğimiz günlerde 65 yıl aranın ardından Cumhurbaşkanlığı statüsünde ilk kez görüşen Erdoğan ve Yunan mevkiidaşı Pavlopulos'un basın toplantısına 'Lozan' tartışması damga vurmuştu. Pavlopulos anlaşmanın gözden geçirilmesine gerek olmadığını söylerken, Erdoğan ise bazı konularda güncellemenin şart olduğuna işaret ederek; Yunan Cumhurbaşkanına ders niteliğinde sözlerle cevap vermişti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında hem Yunan Cumhurbaşkanına hem de Başbakan Çipras'a söylediği sözler, Türk ve Yunan basınında geniş yankı uyandırmıştı. Erdoğan'ın Yunanistan ziyareti, Yunan politikacılarının 8 askerin darbeci olduğunu belirten açıklamalarında büyük rol oynadığı konuşuluyor.