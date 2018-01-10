Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Rusya'nın başkenti Moskova'da bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Rus basını görüşmeye Genelkurmay Başkanı Hulûsi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da davet edildiğini bildirdi.

Suriye'de son günlerde Beşşar Esad rejiminin çatışmasızlık bölgelerine yönelik saldırıları hız kazanmıştı. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Rusya ve İran'a çağrı yaparak, Esad rejiminin bu tavrına karşı sorumluluk alınması gerektiğini vurgulamıştı.