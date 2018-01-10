Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC) verilerine göre, ülke genelinde sarı humma salgını nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Raporda, salgının Kago, Kano, Zamfara, Kebbi ve Kwara eyaletleri başta olmak üzere ülkenin 16 eyaletinde etkili olduğu bildirildi.

Hastalığın belirtileri arasında yüksek ateş, baş ağrısı, mide bulantısı, kas ağrısı, halsizlik ve gözlerde sarılık bulunuyor.

Salgının başladığı 12 Eylül 2017'den bu yana hükümet salgınla mücadele ediyor. Ülkede sarı humma salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmış ve yaklaşık 900 bin kişiye aşı yapılmıştı.