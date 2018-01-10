Yerel Reshet Bet radyosuna konuşan İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel’in ağzından adeta kan damladı. İsrailli güvenlik güçlerinin Gazze’deki Filistinlilere müdahalesinin daha sert olması gerektiğini savunan Ariel, “Nasıl bir özel silahımız var ki, ateş açıyor ve duman bırakıyor ama kimse yaralanmıyor? Ölüm ve yaralanmaların da artık yaşanması lazım” dedi.
İsrailli Bakan'dan katliam talimatı
10.01.2018 - 16:31 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 17:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İşgalci İsrail'in Tarım Bakanı Uri Ariel, güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik yapılan sert müdahalesinde yeterince kan akmadığını savunarak “Ölüm ve yaralanmaların zamanı geldi” ifadeleriyle skandal bir açıklamada bulundu.
Etiketler : İsrail Tarım Bakanı,Uri Ariel,Filistin,
535193 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/535193.aspx
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