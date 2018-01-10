İran’ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. Aynı bölgede Kasım ayında meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremde 530 kişi hayatını kaybetmiş ve 8 binden fazla kişi yaralanmıştı.
İran’da 4.7 büyüklüğünde deprem | Son Depremler
10.01.2018 - 22:47 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran’nın batısında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : iran deprem,son depremler,
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