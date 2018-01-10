Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya’nın ulusal havayolu şirketi LOT’a ait bir uçağın Varşova Chopin Havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Havaalanına ait resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yolculara hiçbir şey olmadı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, havaalanın geçici olarak kapatıldığı ve uçağın Krakow kentinden Varşova’ya uçtuğu belirtildi.