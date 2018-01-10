Polonya’nın ulusal havayolu şirketi LOT’a ait bir uçağın Varşova Chopin Havalimanına acil iniş yaptığı bildirildi. Havaalanına ait resmi twitter hesabından yapılan açıklamada, “Yolculara hiçbir şey olmadı” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, havaalanın geçici olarak kapatıldığı ve uçağın Krakow kentinden Varşova’ya uçtuğu belirtildi.
Uçak acil iniş yaptı: Havayolu şirketinden açıklama geldi
10.01.2018 - 23:22 | Son Güncelleme: 10.01.2018 - 23:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Polonya’da bir uçağın Varşova Chopin Havalimanına acil iniş yaptığı belirtildi.
Etiketler : polonya,uçak,
535281 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/535281.aspx
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