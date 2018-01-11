Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan MH370 sefer sayılı Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kayboldu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağın akıbeti hâlen muamma. Bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu. Umudunu koruyan Malezya hükûmeti, ABD'li Ocean Infinity şirketiyle enkazın ya da karakutunun bulunması amacıyla yeni bir anlaşma imzaladı. Buna göre, arama çalışmaları 3 ay içinde başarılı olursa, arama yapılan alanın büyüklüğüne göre ödeme gerçekleştirilecek. Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai “Hükûmet olarak şirkete; 5 bin kilometrekareye kadar olan alan için 20 milyon dolar, 15 bin kilometrekarelik alan için 30 milyon dolar, 25 bin kilometrekarelik alan için 50 milyon dolar ödeyeceğiz. Eğer uçak tanımlanan alanların ötesine bulunursa ödenecek rakam 70 milyon dolar... Eğer şirket elle tutulur bir kanıt getiremezse para vermeyeceğiz" sözleriyle detayları açıkladı. Bakan Lai, enkazın uzmanlarca tespit edilen yaklaşık 25 bin kilometrekarelik alanda yüzde 85 ihtimalle bulunabileceğini sözlerine ekledi.