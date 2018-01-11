Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak'ın başkenti Bağdat, 5,5 büyüklüğündeki depremle sallandı. Depremin merkezi henüz bilinmiyor ancak Bağdat ve Erbil dahil ülkenin birçok şehrinde hissedildiği belirtiliyor.

5,5 ŞİDDETİNDEKİ DEPREMLE SARSILDILAR

Avrupa Sismoloji Merkezi (EMSC), 5.5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.00'da gerçekleştiğini açıkladı.

ÇOK SAYIDA ŞEHİRDE HİSSEDİLDİ

Depremin merkez üssü, Irak-İran sınırı. Yerel kaynaklar, depremin başta başkent Bağdat olmak üzere çok sayıda şehirde hissedildiğini bildiriyor.

Irak'ın komşusu İran'da bu sabaha karşı 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Hucidek kenti olan sarsıntının can veya mal kaybına yol açıp açmadığı bilinmiyor.