Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Madama beldesinde bazı Filistinli ailelere ait tarım arazilerini buldozerlerle tahrip etti.

Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait tarım arazilerine zarar verirken İsrail askerleri de duruma tepki gösteren belde sakinlerine müdahale etti. Bu sırada, olayları görüntülemeye çalışan Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirinin de aralarında olduğu 5 Filistinli gazeteci de İsrail askerleri tarafından bir süre alıkonuldu.

AA foto muhabiri Nidal İştiyye, askerlerin basın kimliklerine el koyduğunu ve beldede yaşanan olayları görüntülemelerini engellediğini belirtti.

Öte yandan Yitzhar Yahudi yerleşim birimi yakınlarındaki Madama Beldesi Belediye Başkanı İhab el-Kat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin belde sakinlerine plastik mermi ve göz yaşartıcı bombalarla saldırdığını söyledi.

Yahudi yerleşimcilerin, beldedeki ailelere ait arazilere el koymaya çalıştığını vurgulayan Kat, "Bu buldozerlerle tahrip edilen topraklara Yahudi yerleşimciler el koymaya çalışıyor. Hukuk kuruluşları, basın mensupları ve yetkilileri buraya gelerek Yahudi yerleşimcilerce arazileri tahrip edilen Filistinlilerin yanında durmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler, dün akşam aynı bölgedeki Havat Gilad Yahudi yerleşim birimi yakınlarında, yoldan geçen araçtan açılan ateş sonucu bir Yahudi yerleşimcinin öldürülmesi üzerine Nablus kentinin çeşitli beldelerine baskın düzenliyor.