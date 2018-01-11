Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

20'den fazla kentte sokağa çıkan protestocular polisle çatıştı, geniş çaplı gösteriler başkent Tunus'a da sıçradı. Hayat pahalılığı ve yüksek fiyatlara karşı gösteri yapanları polis biber gazıyla dağıtıyor. Uluslararası ajanslar, çok sayıda gözaltı fotoğrafını dünyaya geçiyor.





PROTESTOLAR YAYILIYOR

Arap Baharı'nın başladığı ülke Tunus'ta üçüncü gününü geride bırakan protesto gösterileri yayılıyor.

Reuters haber ajansı, 20'den fazla kentte göstericilerin polis istasyonları, hükümet binalarını hedef aldığını bildiriyor. Anadolu Ajansı, protestoların başkent Tunus'a da sıçradığını ve Zahruni semtinde göstericilerin yol kapatmayı denediğini aktarıyor. Uluslararası haber ajansları, başkent Tunus'tan çok sayıda gözaltı fotoğrafını dünyaya servis etti.





BİBER GAZIYLA MÜDAHALE ETTİLER

Polis güçleri ise, başkent Tunus ve Tabarba gibi kentlerde sokağa dökülen kitleye karşı biber gazı kullandı. Kayrevan, Nabil, Susa, Kasrine gibi diğer vilayetlerde de polis ve göstericiler çatıştı, bazı kentlerde yine yağma olayları yaşandı.





237 PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Tunus yönetimi, şimdiye kadar 50 polisin yaralandığı gösterilerde 237 protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

55 yaşındaki bir erkek göstericinin yaşamını yitirdiği Tabarba'da polis ekipleri bazı evlere baskınlar düzenledi ve yeni gözaltılar var.

Ülkede önceki gün bir Yahudi okuluna molotofkokteylleri atılmıştı.





İKTİDAR VE MUHALEFETTEN KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Ülkeyi çalkalayan gösteriler, Başbakan Yusuf Şahid ile muhalefetteki sol oluşum Halkçı Cephe arasında karşılıklı suçlamalara yol açtı. Şiddet olaylarının kabul edilemeyeceğini belirten Başbakan Şahid, protesto ve yağmalara katılanların Halkçı Cephe tarafından kışkırtıldığını savundu.

Mecliste 15 milletvekili bulunan Halkçı Cephe ise şiddet olaylarının hükümetin işine yaradığını açıkladı.





YILBAŞINDA ZAM YAĞMURU

Hafta sonu patlayan gösteri dalgasında öfkeli kalabalıklar, hayat pahalılığı ve artan fiyatları protesto ediyor. Tunus yönetiminin yeni yılla birlikte akaryakıttan kozmetiğe birçok ithal ürüne zam yapması ve vergileri artırması, büyük öfkeye yol açmış durumda. Zamlanan ürünler arasında internet ve sebze-meyve de var.

Tunus'ta 2010 yılının son günlerinde polisin seyyar satıcı tezgahına el koyduğu Muhammed Buazizi kendini ateşe vermiş ve Arap dünyasını kökünden değiştiren olaylar silsilesi başlamıştı.





Arap Baharı adı verilen gösteri dalgası Mısır, Libya gibi ülkelerde yönetimi değiştirdi, Suriye'yi ise iç savaşa sürükledi.

Tunus'ta ise görece bir istikrar olsa da geçen yıllarda ekonomi darboğaza girdi, 2015'te gerçekleşen iki büyük terör saldırısı ülkenin en önemli gelir kaynaklarından turizmi yok etti. Ülkedeki işsizlik oranı hayli yüksek.



