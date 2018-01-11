Afganistan polisi tarafından bugün yapılan açıklamada, dün gece Helmend vilayetinde bulunan Neva kentindeki bir polis merkezine düzenlenen saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı belirtildi. Taliban ise saldırıyı üstlendiğini açıkladı.
Afganistan’da saldırı: 8 ölü
11.01.2018 - 19:53 | Son Güncelleme: 11.01.2018 - 19:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan’da Taliban militanları tarafından bir polis merkezine düzenlenen saldırıda en az 8 polis hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.
Etiketler : afganistan,taliban,
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