Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de gerginliği azaltma bölgeleri Doğu Guta ve İdlib, ateşkesin olmasına rağmen rejim ve destekçilerinin saldırılarına maruz kalıyor. Başkent Şam’da Beşar Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta bölgesi, 14 Kasım 2017’den bu yana rejim ve destekçilerinin şiddetli hava ve kara saldırılarının hedefi oluyor. Duma ve Haresta ilçeleri ile Hammuriye, Merc, Arbin, Sakbe, Misraba, Medyere, Zemelka, Cisrin, Ayn Terma ve Beyt Sava beldeleri ağır bombardımanına maruz kalıyor. Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından derlenen bilgilere göre, 14 Kasım 2017’den bu yana Doğu Guta’ya düzenlenen saldırılarda 5’i Sivil Savunma görevlisi 303 sivil hayatını kaybetti, yaralı sayısı ise 1400’ü geçti. Rusya’nın da rejime hava desteği vermeye başladığı son 2 haftada 161 sivil can verdi. Suriye’nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve destekçisi Rusya’nın saldırıları son 3 haftadır sürüyor. Han Şeyhun, Serakib, Kefer Sicne, Kefrenbil, Maarretinuman ve Et-Temaniye ilçeleri ile Maarşurin, Maaretihırme ve Et-Tuh köyleri Rusya ve rejimin yoğun hava saldırılarına maruz kalıyor.