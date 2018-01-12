Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Kefr Malik beldesine Haziran 2015’te baskın düzenleyen İsrail askerlerini engellemeye çalışan Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanmıştı. Söz konusu kurşunlardan birinin hedefi olan 21 yaşındaki Filistinli aktivist Abdullah Guneymat olay yerinde şehit olmuştu. Guneymat’ın cansız bedeninin üzerinden geçmeye çalışan bir askeri araç devrilmişti. Guneymat’ın cansız bedeni, üzerine devrilen askeri aracın altından ancak 4 saat sonra çıkarılabilmişti. Guneymat’ın ailesi henüz genç yaşta şehit olan oğullarının acısını unutmamışken, pazartesi akşamı İsrail ordusu tarafından kendilerine gönderilen tazminat kararıyla bir şok daha yaşadı. İsrail ordusu Guneymat’ın üzerine devrilen askeri araçta meydana gelen hasarın maliyetini ailesinden istedi. Kararı küstahlık olarak değerlendiren acılı baba, “İsrail ordusu çocuklarımızı öldürüyor ve bir de bizden tazminat talebinde bulunuyor” dedi.