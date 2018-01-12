Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı YPG’den kaçarak Türkiye’ye sığınan tutuklu 3 kadın, örgütün kontrolündeki bölgelerde Batılı ülkelerin askeri kampları bulunduğunu itiraf etti. İfadelerinde PKK/PYD’nin bazı ülkelerle ilişkisini anlatan K.Y, şunları anlattı:

Cizire kantonundayken Amerika ve Britanya askerleri de kamplardaydı. Onlar da bizimle birlikte YPG kıyafeti giyiyordu hatta Cizire’de bulunan çoğu taburda 2-3 yabancı asker vardı. Ayrıca, burada TİKKO ve diğer sol grupların ‘Hareketli Enternasyonel’ isimli taburları vardı.

PKK’nın amacının İran, Irak ve Türkiye sınırında sözde bağımsız devlet kurmak olduğunu ifade eden K.Y, PKK elebaşı Öcalan’ın YPG’liler tarafından da “lider” olarak görüldüğünü ve talimatlarını cezaevi ziyaretleri sırasında avukatları ya da HDP milletvekilleri aracılığıyla ilettiğini kaydetti.

İfadesinde, örgütün Türkiye ile ilgili ikinci bir “hendek operasyonu” planladığını iddia eden K.Y, şunları dile getirdi:

Cizire kantonundaki talimat toplantılarında, Türkiye’deki YPS, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde gizli yapılanmalara gittiklerini, silah ve mühimmat depoladıklarını, Türkiye’nin hiç beklemediği bir zamanda yeni bir hendek savaşı başlatarak kesin sonuç elde edeceklerini, daha öncekinden farklı olarak daha fazla kitlenin harekete geçirileceği yönünde konuşmaların olduğundan bahsedilirdi. Amaçlarının Türkiye’yi, Suriye gibi ele geçirip, sözde bağımsız bir devlet kurmak olduğu konuşulmaktaydı. Bunun için hazırlıklara da başlandı.

Y.M. ise “Terör örgütü, Türkiye’de PKK/KCK, Suriye’de ise PYD/YPG/YPJ ismini kullanmaktadır. Ayrıca, şu anda ‘Suriye Demokratik Güçleri’ adı altında faaliyet göstermektedir.” dedi. İfadesinde, “Amerika, bize açıktan ister askeri ister mühimmat isterse lojistik destek vermekteydi.” diyen Y.M, şunları belirtti:

“Çoğu taburda 3-5 Amerikalı, Kanadalı veya İngiliz bulunur. Ayrıca, Türkiye’de sol örgütlerin MLKP-TİKKO gibi, burada ‘Enternasyonel Tabur’ isimli yapılanmaları vardır. Türkiye’de faaliyette bulunan MLKP, TİKKO, MLSP gibi örgütlerin taburları Serekaniye’dedir (Rasulayn), iç işlerinde serbest, dış işlerinde YPG’ye bağlı hareket ederler.”

Suriye uyruklu R.I. da, “Örgütte bulunduğum süre içinde başka mevzilerde Rus askerlerini gördüm. Bu askerlerin herhangi bir örgütle savaştığını görmedim. Mühimmat bize Afrin’den geliyordu” dedi.

PYD’nin hayali Suriye’de sözde ordu kurmak

Pentagon ve CIA, Suriye’de PYD/PKK’lıları düzenli orduya çevirmek için eğittiği ilk 400 teröristi sınırımıza yerleştirmişti. PYD/PKK elebaşları, İngiliz basınına düzenli ordu kurma hazırlıklarını anlattı. İngiliz The Times’ın haberine göre, örgüt elebaşlarından Abdülkadir Effedili, ABD desteğiyle işgal ettikleri kentlerin durumuna ilişkin, “Tehditlere cevap vermek için kendi ordumuzu oluşturuyoruz” dedi. Türkiye, İran ve Esad rejimine ait güçlerin, örgütün elindeki tüm toprakları almak istediğini savunan Effedili, ABD desteğine duydukları güveni, “İranlıların ve Suriye rejiminin, ABD buradayken ülkenin tümünü kontrol etmeye çalışmayacağından eminiz” sözleriyle ifade etti. ABD CENTCOM Komutanı Org. Joseph Votel, 22 Aralık 2017’de, DEAŞ’ın canlanmasını önleme gerekçesini ileri sürerek, Suriye’de sınır muhafız birlikleri kuracaklarını duyurmuştu.