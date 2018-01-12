Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da Beaucaire şehrinin aşırı sağcı Belediye Başkanı Julien Sanchez, 40 yıldır okullarda Müslüman, Yahudi ve vejetaryen öğrenciler için çıkarılan “alternatif menü” uygulamasına son verdiklerini bildirdi. Karar veliler tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Veliler 15 Ocak Pazartesi günü belediye binası önünde kararı protesto edecek. Yerel ObjectifGard sitesindeki haberde velilerin, 11.30 ve 13.30 arasında “Belediye Başkanı Sanchez’in okul kantinlerinde domuz etini zorla dayatma kararına karşı gerçek bir alternatif öğle yemeğini paylaşacakları” belirtildi. Fransa İslam Konseyi Başkanı Ahmet Oğraş da “Domuzsuz bir menüyü cumhuriyet değerlerini savunmak için kaldırmak? Ne yiyeceğini seçme özgürlüğüne sahip olmanın, cumhuriyet değerlerine aykırı olmayan bir hak olduğunu düşünüyorum” diyerek, uygulamanın laikliği savunmayla ilgisi bulunmadığını söyledi.