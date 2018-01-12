Ekvador’da yayınlanan El Universo gazetesi de Assange’a vatandaşlık verildiğini doğruladı. İngiliz mahkemesi 6 yıl önce Avustralya vatandaşı Assange’ın 2010’da iki kadına tecavüzle suçlandığı İsveç’e iadesine karar vermişti. Assange, iadesi hâlinde ABD’ye gönderilme riski bulunduğu için 6 yıldır Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde yaşıyordu. ABD’ye ait gizli dosyaları basına sızdırmakla suçlanan Assange, şimdi Ekvador vatandaşı olduğu için sadece İngiltere’de yargılanacak.
O artık Ekvador vatandaşı
12.01.2018 - 08:16 | Son Güncelleme: 12.01.2018 - 08:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç devlet televizyonu SVT’nin haberine göre Wikileaks’in kurucusu Julian Assange, Ekvador vatandaşı oldu.
Etiketler : assange,wikileaks,
535687 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/535687.aspx
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