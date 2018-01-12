Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki saldırıları nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov’un Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını değerlendirdi.

Suriye’de gerginliği azaltma bölgelerine ilişkin anlaşmanın uygulanması için istişarelerin gerektiğine işaret eden Peskov, "Ayrıca, Soçi’de düzenlenmesi planlanan Suriye Ulusal Diyalog Kongresi ve genel olarak Suriye’de siyasi çözüme ulaşılması için uzmanlar ve üst düzey yetkililer gibi farklı seviyelerde istişareler gerekiyor. Bu tür yakın istişareler devam edecek." dedi.

Çavuşoğlu 'İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli' ifadelerini kullanmıştı

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, dün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, Suriye'de rejimin İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkesi ihlal ederek ilerlediğini, rejimin garantörleri Rusya ve İran'ın bu durumu engellemesi gerektiğini söylemişti.

Çavuşoğlu, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör olduysanız ki, oldular, rejimi durdursunlar. Bu, basit bir hava saldırısı da değil. Rejim ilerliyor İdlib içinde. Burada niyet farklı." ifadesini kullanmıştı.