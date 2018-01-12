Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada'dan Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) gönderilen şikâyet dosyasında, ABD'nin anti-damping vergisi uygulayarak 200 kez uluslararası ticaret kurallarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Dosyada, ABD'nin ihracat denetimlerindeki muameleleri ve geriye dönük gümrük vergisi uygulamalarından da şikâyet edildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, bu şikâyete cevap olarak yaptığı açıklamada, Kanada'nın kendi vatandaşlarına zarar verdiğini belirtti.

Lighthizer, “Kanada'nın iddiaları temelsizdir ve sadece bu ülkenin karşılıklı yarar sağlayan ticarete bağlılığı konusunda ABD'nin güvenini azaltır." ifadesini kullandı.