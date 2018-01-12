Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin resmî haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, resmî temasları çerçevesinde bölgeyi ziyaret eden Zijlstra, Ramallah'taki Başkanlık Sarayında Abbas tarafından kabul edildi.

Filistin'deki gelişmeler ve İsrail'le siyasi sürecin ele alındığı görüşmede Abbas, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararının tehlikesine vurgu yaparak, Filistin-İsrail sorununun çözülmesi için uluslararası bir mekanizma kurulması çağrısında bulundu.

Abbas'ın, bölgedeki son gelişmelerin yanısıra 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti kurulması ve işgalin son bulması için Filistin tarafının attığı adımlarla ilgili Hollandalı bakanı bilgilendirdiği kaydedild